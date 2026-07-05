Bitonto, scontro tra due auto: 20enne in Rianimazione al Policlinico di Bari

Annunci

Sei giovani sono rimasti coinvolti in un violento scontro tra due auto avvenuto mercoledì sera a Bitonto. Tra loro una ragazza di 20 anni, trasportata in gravi condizioni al Policlinico di Bari, dove è ricoverata nel reparto di rianimazione.

Le cause dell’incidente sono ancora tutte da accertare. A bordo di una Peugeot 208 viaggiavano due ragazze 20enni, mentre su una Fiat Panda si trovavano quattro giovani. Le due vetture si sono scontrate frontalmente e ad avere la peggio sono state proprio le due ragazze a bordo della Peugeot.

Gli operatori sanitari del 118 le hanno trasportate in codice rosso per dinamica al Policlinico di Bari, dove sono state prese in consegna dal personale medico del pronto soccorso. Una delle due, le cui condizioni sarebbero particolarmente gravi, si trova ora in prognosi riservata in Rianimazione.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di P.S. cittadino, ai quali spettano ora le indagini.