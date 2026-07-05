Cucina, ricco di vitamina C e alleato della salute: in tavola il pompelmo

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Dal gusto fresco e leggermente amarognolo, il pompelmo è uno degli agrumi più preziosi per il benessere dell’organismo. Ricco di acqua, vitamine e antiossidanti, è spesso associato a uno stile di vita sano grazie al suo basso apporto calorico e alle numerose proprietà nutrizionali. Sebbene venga consumato soprattutto a colazione o sotto forma di spremuta, questo frutto si presta anche a sorprendenti preparazioni salate, capaci di esaltarne il sapore e la freschezza. Ma andiamo per gradi.

Il pompelmo è una delle migliori fonti naturali di vitamina C, nutriente fondamentale per rafforzare le difese immunitarie, favorire la produzione di collagene e contrastare lo stress ossidativo causato dai radicali liberi. Contiene inoltre vitamina A, importante per la salute della vista e della pelle, oltre a vitamine del gruppo B che contribuiscono al normale metabolismo energetico. Con circa 35-40 calorie ogni 100 grammi, il pompelmo è ideale anche per chi desidera seguire un’alimentazione equilibrata. È composto prevalentemente da acqua, caratteristica che contribuisce all’idratazione dell’organismo e dona un piacevole senso di sazietà. Tra i suoi composti più interessanti figurano i flavonoidi, in particolare la naringenina, potente antiossidante studiato per il possibile ruolo nella protezione delle cellule e nel sostegno della salute cardiovascolare. Il buon contenuto di fibre favorisce inoltre il benessere intestinale e contribuisce a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue quando inserito in una dieta varia ed equilibrata. Nonostante le sue qualità nutrizionali, il pompelmo presenta una particolarità importante: alcune sostanze naturalmente presenti nel frutto possono interferire con il metabolismo di diversi farmaci, aumentando o riducendone l’efficacia. Chi assume medicinali per il colesterolo, la pressione arteriosa, alcune terapie cardiovascolari o altri farmaci specifici dovrebbe chiedere consiglio al proprio medico o farmacista prima di consumarlo regolarmente. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola in maniera differente dal solito.

Insalata di pollo, pompelmo e avocado

Cuocete una fetta di petto di pollo alla piastra e tagliatela a listarelle. Unite gli spicchi di un pompelmo rosa pelati a vivo, mezzo avocado a cubetti, un letto di songino o misticanza e qualche scaglia di Parmigiano. Condite con olio extravergine d’oliva, pepe nero e una leggera emulsione di succo di pompelmo e senape delicata.

Carpaccio di finocchi, salmone affumicato e pompelmo

Per un antipasto elegante affettate molto sottilmente due finocchi e disponeteli su un piatto da portata. Aggiungete fettine di salmone affumicato e gli spicchi di un pompelmo pelati al vivo. Completate con olive taggiasche, qualche fogliolina di finocchietto o aneto, pepe rosa e un filo di olio extravergine d’oliva. Una grattugiata di scorza di limone e qualche seme di sesamo tostato renderanno il piatto ancora più profumato e raffinato.