Sport e inclusione in Puglia, dalla Regione un milione di euro per attrezzature e pratica paralimpica

Annunci

Un milione di euro per sostenere lo sport pugliese, potenziare le attrezzature tecnico-sportive e favorire la pratica sportiva delle persone con disabilità. La Regione Puglia ha approvato le graduatorie di due Avvisi pubblici previsti dal Programma Operativo dello Sport 2026. Le risorse saranno destinate, da un lato, a Comuni, associazioni e società sportive dilettantistiche per l’ammodernamento delle dotazioni sportive; dall’altro, al sostegno degli atleti paralimpici e delle persone con disabilità che intendono avvicinarsi alla pratica sportiva.

L’intervento, spiegano dalla Regione, conferma l’impegno nel promuovere lo sport come strumento di benessere, salute, inclusione e coesione sociale. “La Regione Puglia compie una scelta politica chiara: investire nello sport significa investire nella qualità della vita delle persone e nella crescita delle comunità”, ha dichiarato l’assessore al Welfare e allo Sport Cristian Casili. “Con queste risorse sosteniamo concretamente i Comuni, le associazioni sportive e gli atleti paralimpici, rafforzando il sistema regionale e ampliando le opportunità di pratica sportiva su tutto il territorio”.

Casili ha poi sottolineato il valore sociale dello sport, definendolo “uno straordinario strumento di salute, inclusione e coesione sociale” e “una leva strategica per costruire comunità più partecipi, accessibili e solidali”.

Per l’Avviso “Acquisto Attrezzature Tecnico-Sportive Puglia 2026”, con una dotazione di 700mila euro, sono state finanziate tutte le richieste ammissibili presentate da 21 Comuni pugliesi e da 185 tra associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni. Il secondo Avviso riguarda invece la concessione di contributi per la pratica sportiva degli atleti paralimpici. In questo caso la Regione ha stanziato 300mila euro per sostenere l’acquisto di attrezzature sportive specialistiche.

Il contributo è stato riconosciuto a 42 beneficiari: 31 atleti paralimpici adulti, un atleta paralimpico minorenne e 10 persone con disabilità che si avvicinano per la prima volta allo sport. Con l’approvazione delle graduatorie si completano così le procedure di assegnazione delle risorse previste dal Programma Operativo dello Sport 2026, con l’obiettivo di rendere la pratica sportiva sempre più accessibile e sostenere percorsi di autonomia, partecipazione e benessere.

Foto repertorio