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Tragedia nel Barese, bimbo di 10 mesi cade dal letto e muore

Per il piccolo non c'è stato niente da fare

Pubblicato da: redazione | Dom, 5 Luglio 2026 - 20:59
ambulanza
  • 7 sec
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Tragedia a Bisceglie, nel nord Barese, dove un bambino di 10 mesi è morto nella giornata di oggi a causa delle lesioni riportate in seguito a una caduta.

Il piccolo, che avrebbe compiuto un anno alla fine di agosto, è stato accompagnato in ospedale dalla madre. Secondo quanto riferito dalla donna, il bambino sarebbe caduto dal lettone, nonostante fossero stati sistemati alcuni cuscini come barriera.

Al suo arrivo al Pronto soccorso, i medici hanno riscontrato condizioni gravissime: il piccolo era cianotico e con battiti cardiaci molto deboli. Il personale sanitario ha tentato per circa un’ora le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

Il bambino è deceduto poco dopo. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, chiamati a ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

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