Bari, “Incuria e invasione di blatte e ratti nel municipio 2”: scoppia la polemica sui ritardi del diserbo

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Torna a infiammarsi lo scontro politico sulla gestione della manutenzione urbana e del verde pubblico a Bari. Questa volta l’affondo arriva dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del Municipio 2, che ha sollevato un atto d’accusa contro Palazzo di città, raccogliendo le numerose segnalazioni di cittadini e commercianti esasperati dalle condizioni in cui versano i quartieri della circoscrizione. Al centro della polemica vi sono i pesanti ritardi nella calendarizzazione degli interventi di sfalcio dell’erba e di diserbamento delle strade e dei marciapiedi.

Una situazione di stallo che, secondo i consiglieri di opposizione, sta provocando un progressivo e pericoloso peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie sul territorio. Con l’arrivo della stagione estiva e delle temperature elevate, i ritardi del Comune si stanno traducendo in una vera e propria emergenza per la salute pubblica. Le aree invase dalla vegetazione incontrollata sono diventate l’habitat ideale per la proliferazione di agenti infestanti, creando forti disagi sia all’interno dei condomini sia all’esterno delle vetrine dei negozi.

“Ogni giorno – spiegano in una nota i rappresentanti del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia – riceviamo segnalazioni da cittadini che denunciano aree completamente invase dalla vegetazione e la crescente presenza di blatte, ratti e zanzare. Una condizione non più tollerabile, soprattutto durante il periodo estivo”. Per il centrodestra locale il problema ha ormai superato i confini del semplice decoro urbano, investendo direttamente la qualità della vita e la sicurezza economica delle attività commerciali. Da qui la richiesta formale di un’immediata accelerazione delle operazioni di manutenzione, per restituire vivibilità ai quartieri. “L’amministrazione deve intervenire con tempestività”, concludono i consiglieri, ricordando come i residenti continuino a pagare regolarmente i tributi locali a fronte di servizi carenti.