Mercati coperti di Bari, pronto un piano da 1,2 milioni di euro per le manutenzioni

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Un milione e 200mila euro per rimettere a nuovo i mercati comunali coperti di Bari. È questo lo stanziamento economico varato dall’amministrazione comunale, che ha attinto le risorse necessarie direttamente dall’avanzo libero di amministrazione per finanziare un piano organico di interventi manutentivi. Per mappare sul campo le priorità e le criticità di ogni singola struttura, la seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Nicola Loprieno, ha avviato oggi un fitto ciclo di sopralluoghi congiunti insieme all’assessore allo Sviluppo economico, Pietro Petruzzelli.

La prima tappa di questa ricognizione complessiva si è svolta in mattinata presso lo storico mercato coperto “Madonna del Carmelo” di corso Mazzini. Qui i consiglieri e l’assessore hanno incontrato i commercianti titolari dei box e i cittadini impegnati nella spesa quotidiana. Il confronto diretto ha permesso di raccogliere suggerimenti e segnalazioni sulle problematiche strutturali e funzionali più urgenti, gettando le basi per interventi mirati che sappiano conciliare la produttività degli operatori con una migliore esperienza di acquisto per l’utenza.

L’ispezione odierna rappresenta solo il primo tassello di un monitoraggio a tappeto. I sopralluoghi dei tecnici e dei rappresentanti di Palazzo di Città proseguiranno già da domani e nelle giornate successive, toccando progressivamente tutte le strutture mercatali coperte dislocate nei vari quartieri del territorio barese. L’obiettivo finale dell’assessorato è tradurre la ricognizione in un cronoprogramma di cantieri per superare definitivamente i disagi legati all’usura del tempo e restituire piena dignità ai mercati rionali.