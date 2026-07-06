I cantieri di Bari quartiere per quartiere: al via altri tre incontri pubblici per spiegare la trasformazione urbana

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Dopo i primi due appuntamenti nei Municipi I e II, prosegue il ciclo di incontri pubblici “Bari in Progress nei Municipi”, promosso dal Comune di Bari per illustrare ai cittadini gli strumenti informativi messi a disposizione dall’amministrazione comunale per seguire l’avanzamento dei cantieri sul territorio.

Domani, martedì 7 luglio, dalle 17 alle 18.30, si terrà l’appuntamento nella sede del Municipio III, in via Vincenzo Ricchioni 1; mercoledì 8 luglio, dalle 17 alle 18.30, nella sede del Municipio V, in piazza Bellini Gianmarko 1; giovedì 9 luglio, dalle 16.30 alle 18, nella sede del Municipio IV, in via Vittorio Veneto 92.

Gli incontri territoriali sono pensati per far conoscere le funzionalità del portale www.bariinprogress.it attraverso cui accedere alle informazioni sulle opere pubbliche in corso in città: tempi, aggiornamenti e benefici attesi.

Nel corso degli appuntamenti saranno illustrate le principali funzionalità del portale, a partire dalla mappa interattiva dei cantieri, dalle schede informative sulle singole opere, dalle notizie e dagli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori. Uno spazio specifico sarà dedicato al servizio di informazione telefonica sui cantieri, pensato per offrire ai cittadini orientamento e approfondimenti sulle opere pubbliche in corso.

Gli incontri sono rivolti ai residenti dei quartieri interessati dai cantieri, alle associazioni territoriali, ai comitati di quartiere, agli operatori economici e a tutti i cittadini interessati ai processi di trasformazione urbana della città.

La partecipazione è libera. È possibile registrarsi online attraverso l’apposito form oppure direttamente in presenza presso le sedi indicate.