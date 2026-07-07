Omicidio La Forgia a Molfetta, due fermi per il delitto del 23enne

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Due persone sono state sottoposte a fermo nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Antony La Forgia, il 23enne ucciso lo scorso 16 giugno a Molfetta, nel Barese. Si tratta di Michele Parisi, 53 anni, di Molfetta, e di Ilario Camporeale, 24 anni, nato a Terlizzi e residente a Molfetta. Tra i presunti sicari ci sarebbe anche un minorenne, nei confronti del quale procede la magistratura minorile. Nell’inchiesta risultano indagate altre cinque persone.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due fermati avrebbero convinto un amico della vittima a salire in auto con la scusa di bere qualcosa insieme. Una volta a bordo, lo avrebbero aggredito e minacciato con due pistole, costringendolo a contattare La Forgia e a dirgli di raggiungerlo perché si trovava nei guai. Quando il 23enne è arrivato sul posto, il 24enne e il minorenne, scesi dall’auto con il volto coperto da passamontagna, avrebbero fatto fuoco, uccidendolo.

L’accusa di omicidio è aggravata dal coinvolgimento di un minore, dalla premeditazione e dai futili motivi. Il fermo è stato eseguito tra domenica e ieri. Ora si attende la fissazione dell’udienza di convalida davanti al gip. Nell’ambito dello stesso procedimento, altri quattro indagati, tra cui una donna, sono accusati di aver agito in concorso nella detenzione di armi con l’intenzione di vendicare l’omicidio di La Forgia. Un’altra persona risulta invece indagata per aver ostacolato le indagini.

Foto repertorio