Bari, paura a San Giorgio: portavalori prende fuoco in strada

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Paura intorno alle 12.50 a San Giorgio, a Bari, dove un furgone portavalori è stato distrutto da un incendio. L’allarme è scattato dopo che dal vano motore del mezzo ha iniziato a fuoriuscire del fumo. Secondo quanto riferito dai tre occupanti, il conducente avrebbe fatto appena in tempo ad arrestare il furgone e a consentire a tutti di mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Bari, supportate da un’autobotte. All’arrivo della prima squadra, il portavalori era già completamente interessato dal rogo. L’intervento si è inserito in una mattinata particolarmente complessa per i pompieri baresi, impegnati contemporaneamente su più fronti, tra incendi di sterpaglie e il ribaltamento di un camion sulla strada statale 96.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio, che sarebbe partito dal motore. Secondo le prime informazioni, il carico trasportato dal furgone sarebbe stato completamente compromesso.