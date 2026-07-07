Malore durante il turno di lavoro, muore operatore Amiu. Aveva 60 anni

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Tragedia questa mattina a Foggia, dove un operatore ecologico di 60 anni, dipendente dell’Amiu, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre era in servizio. L’uomo, tra gli operatori storici dell’azienda che si occupa dell’igiene urbana, era addetto alle attività di disinfestazione e deblattizzazione. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 7 stava lavorando nei quartieri settecenteschi della città quando si è improvvisamente accasciato. A lanciare l’allarme è stato un collega che si trovava con lui. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 60enne non c’è stato nulla da fare. Gli operatori hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Il malore sarebbe riconducibile a cause naturali, con ogni probabilità a un infarto.

Foto repertorio