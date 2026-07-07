Centri storici senza spazi per i parcheggi a Bari, il Comune apre alla monetizzazione

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La giunta comunale di Bari ha approvato la proposta di deliberazione che sarà sottoposta al Consiglio comunale per definire gli indirizzi sulla monetizzazione delle aree da destinare a parcheggi pertinenziali negli interventi edilizi ricadenti nelle Zone di interesse ambientale A/2 di Loseto, Santo Spirito e Torre a Mare. Il provvedimento, proposto dall’assessora alla Rigenerazione urbana Giovanna Iacovone sulla base dell’istruttoria condotta dalla ripartizione Urbanistica, punta a favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in linea con le politiche regionali e comunali di rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo e valorizzazione dei nuclei storici e consolidati.

La proposta nasce dalle difficoltà riscontrate in alcune aree dalla conformazione storica, dove edifici e isolati presentano spazi pertinenziali ridotti o inesistenti. In questi contesti, spesso risulta materialmente impossibile reperire le superfici da destinare a parcheggio richieste dalla normativa nazionale, pari ad almeno un metro quadrato ogni dieci metri cubi di costruzione. Nelle Zone A/2 interessate dalla delibera, gli interventi previsti dai piani attuativi riguardano soprattutto il completamento dell’edificato, attraverso la chiusura delle cortine edilizie o piccoli ampliamenti finalizzati ad adeguare gli alloggi agli attuali standard di vivibilità.

Per questi casi, la delibera propone di consentire la monetizzazione dei parcheggi in alternativa al loro reperimento materiale. La misura, tuttavia, viene indicata come soluzione residuale e potrà essere applicata solo quando il tecnico progettista dimostri, con una relazione asseverata e schemi grafici, l’impossibilità di individuare alternative praticabili a causa della conformazione dei luoghi e dell’edificato esistente. La monetizzazione riguarderà esclusivamente gli interventi previsti nei Piani particolareggiati delle Zone A/2 di Loseto, Santo Spirito e Torre a Mare e seguirà i criteri già stabiliti dal Comune con le delibere consiliari n. 73/2019 e n. 82/2025. Il valore fissato è pari a 418,57 euro al metro quadrato, salvo aggiornamento Istat.

Il provvedimento richiama diverse norme regionali e nazionali in materia urbanistica, edilizia e rigenerazione urbana, tra cui la legge regionale 21/2008, la legge regionale 36/2023, la legge regionale 33/2007 e la legge 122/1989 sui parcheggi pertinenziali. La proposta ha già ottenuto il parere favorevole dei Municipi interessati: Municipio 1, Municipio 4 e Municipio 5. Sarà ora il Consiglio comunale a esaminare l’atto, che punta a superare un ostacolo tecnico all’attuazione dei Piani particolareggiati, consentendo il recupero dell’edificato esistente anche nei casi in cui non sia possibile realizzare fisicamente parcheggi privati.

Foto repertorio