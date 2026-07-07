Dalla Puglia l’appello per Gaza, approvata in Consiglio mozione per chiedere aiuti umanitari

Annunci

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità la mozione sulla “Crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Appello per un intervento concreto a livello statale”. Il documento impegna la Regione a sollecitare il Governo nazionale affinché promuova un’azione coordinata, anche in sede europea, nei confronti di Israele per consentire un accesso maggiore e immediato degli aiuti umanitari nella Striscia.

La mozione richiama l’urgenza di ripristinare le condizioni previste dal diritto internazionale umanitario e di garantire la tutela della popolazione civile, con particolare attenzione ai bambini. Al centro del testo anche la richiesta di rimuovere gli ostacoli alla distribuzione di viveri, acqua potabile, medicinali e beni di prima necessità. “Oggi il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità una mozione che impegna tutti noi a sensibilizzare il Governo nazionale a promuovere un’azione coordinata e concreta, anche in sede di Unione Europea, nei confronti di Israele affinché venga consentito un maggiore e immediato accesso agli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza”, ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.

Secondo Decaro, dalla Puglia è arrivato “un appello forte, unanime e coraggioso”, condiviso da tutti i consiglieri regionali, perché il Governo italiano si faccia promotore, presso la Conferenza Stato-Regioni, di un’iniziativa congiunta delle Regioni italiane nelle sedi internazionali competenti. L’obiettivo, ha spiegato il presidente, è chiedere che sia assicurata pienamente la protezione della popolazione civile nella Striscia di Gaza, con particolare attenzione ai minori, ai feriti, ai malati e al personale sanitario e umanitario impegnato sul territorio. “È una mozione che ci rende orgogliosi di questo Consiglio, capace di allontanarsi dalle logiche politiche e di mettere davanti a tutto gli esseri umani e il loro diritto non solo a sopravvivere, ma a vivere in sicurezza e con dignità”, ha aggiunto Decaro.

Il presidente della Regione ha poi ricordato l’impegno già messo in campo dalla Puglia nell’accoglienza sanitaria di alcuni minori provenienti da Gaza. “I nostri ospedali hanno accolto circa una decina di bambini che avevano bisogno di cure, ma questo non ci assolve davanti a un crimine che si sta perpetrando sull’umanità”, ha affermato. “La Puglia oggi non può restare sorda al grido di dolore che arriva dall’altra sponda del Mediterraneo”, ha concluso Decaro, denunciando una situazione che, nonostante i presunti cessate il fuoco, continua “ad affamare e ad ammazzare bambine e bambini nella Striscia di Gaza, colpendo di fatto il futuro del popolo palestinese”.