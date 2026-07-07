Bari “svela” i suoi tesori artistici: visite guidate, mostra e convegno nel segno del Liberty

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Bari torna a essere tra le città protagoniste di Art Nouveau Week, la settimana internazionale dedicata allo studio e alla valorizzazione del Liberty. L’ottava edizione dell’iniziativa, promossa dall’associazione Italia Liberty e curata da Andrea Speziali, è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città. La manifestazione si svolgerà dall’8 al 14 luglio in oltre 300 città del mondo, con più di 750 appuntamenti tra visite guidate, mostre, conferenze, convegni, workshop ed esperienze tematiche. Al centro del programma, un percorso diffuso alla scoperta dell’Art Nouveau nelle sue diverse espressioni artistiche, architettoniche e culturali.

Anche Bari parteciperà con un calendario di appuntamenti che intreccia ricerca scientifica, turismo culturale, arte contemporanea e coinvolgimento del pubblico. I dettagli dell’edizione barese sono stati illustrati dall’assessora comunale alle Culture Paola Romano, da Andrea Speziali, presidente dell’associazione Italia Liberty ed esperto di arte Liberty in Italia, da Isidora Soleti, guida turistica che condurrà i tour dedicati all’architettura Liberty in città, e da Domenico Tademo, docente di fotografia all’Accademia di Belle Arti di Bari.

Filo conduttore dell’edizione 2026 sarà il mare, inteso come elemento simbolico, ornamentale e culturale nell’immaginario della Belle Époque e della stagione Liberty europea. “Ringrazio gli organizzatori per questa nuova edizione di Art Nouveau Week, la settimana internazionale dedicata al Liberty, che consente a Bari di essere inserita in una rete internazionale dedicata alla valorizzazione di questo patrimonio”, ha dichiarato Paola Romano.

“È un’occasione importante per far conoscere ai nostri concittadini e alle tante persone che visitano la città la presenza del Liberty a Bari: una presenza significativa, fatta di palazzi e dettagli architettonici spesso poco conosciuti, ma di grande valore”, ha aggiunto l’assessora, citando il Palazzo della Corte d’Appello come una delle espressioni più significative del Liberty barese. “Art Nouveau Week ci permette di rafforzare il legame con le altre città coinvolte e, allo stesso tempo, di rendere visibile un patrimonio che molto spesso resta nascosto agli occhi. Siamo molto felici di accogliere anche quest’anno questa iniziativa a Bari”, ha concluso Romano.

Per Andrea Speziali, l’edizione di quest’anno assume un valore particolare perché coincide con l’emissione del primo francobollo italiano dedicato all’Art Nouveau. “È un momento importante per la cultura italiana, che rende omaggio a una corrente artistica di straordinaria rilevanza e riconosce l’Art Nouveau come denominazione internazionale di riferimento”, ha spiegato Speziali. “L’immagine del francobollo, che ho disegnato personalmente, richiama l’essenza del Liberty italiano attraverso una figura femminile inserita in una cornice floreale. Da questa ispirazione nascono anche alcune delle opere esposte in mostra, che raccontano il dialogo tra patrimonio Liberty e linguaggi contemporanei”.

Il programma barese prevede visite guidate dedicate all’architettura Liberty dall’8 al 13 luglio, condotte da Isidora Soleti insieme alle guide abilitate dell’associazione Italia Liberty. A Palazzo di Città, nella sala ex Tesoreria, dall’8 al 12 luglio sarà allestita la mostra “Il soffio contemporaneo del Liberty”, personale dedicata ad Andrea Speziali, storico dell’arte, illustratore e tra i principali studiosi europei del Liberty. L’esposizione, curata da Isidora Soleti e Domenico Tademo, presenterà dipinti, grafiche, sculture e opere a tecnica mista che reinterpretano il linguaggio Liberty attraverso una sensibilità contemporanea, mettendo in dialogo memoria storica e ricerca artistica attuale.

Il calendario si chiuderà martedì 14 luglio, alle 10, sempre a Palazzo di Città, con il convegno “Il soffio contemporaneo del Liberty”, che vedrà la partecipazione di studiosi italiani e internazionali. Tra gli ospiti è prevista la fotografa tedesca Heike Johenning, che approfondirà il tema della decorazione ceramica nello Jugendstil attraverso l’analisi delle piastrelle quadrate d’arte. Accanto al suo intervento sono previsti contributi di relatori provenienti da università, istituzioni culturali e centri di ricerca, con approfondimenti dedicati all’architettura, alle arti decorative, al restauro e alla tutela del patrimonio Liberty.

L’Art Nouveau, in Italia conosciuta anche come stile floreale o stile Liberty, è il movimento artistico e culturale sviluppatosi tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, durante la stagione della Belle Époque. Un linguaggio capace di influenzare architettura, arti figurative e arti applicate, assumendo denominazioni diverse nei vari Paesi europei: dal Modern Style allo Jugendstil, dal Modernismo catalano allo stile Guimard.