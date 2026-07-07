I saldi in Puglia: un sondaggio smentisce la crisi del negozio fisico. “A Bari battuto l’e-commerce”

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I saldi estivi non hanno perso il loro fascino e resistono alla concorrenza spietata del commercio elettronico e delle promozioni online. A smentire la presunta crisi di attrattività dei negozi fisici è il sondaggio condotto dall’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, che ha intervistato un campione eterogeneo di 1.215 cittadini subito dopo l’avvio degli sconti scattati lo scorso 4 luglio. La ricerca, che ha toccato diverse regioni italiane, vede la Puglia come territorio capofila con ben 275 consumatori coinvolti, seguita da Emilia Romagna (255), Abruzzo e Molise (239), Lombardia (173), Piemonte (120), Lazio (97) e Marche (56). I dati raccolti evidenziano una forte attesa da parte della popolazione, sebbene le motivazioni che spingono all’acquisto cambino radicalmente a seconda della fascia d’età.

“Quasi l’unanimità dei consumatori coinvolti ha dichiarato di attendere questo periodo per acquistare capi di abbigliamento”, spiega l’avvocato Giovanni Di Rella, delegato per Bari dell’associazione. “Molti hanno monitorato un prodotto nei mesi scorsi aspettando il ribasso dei prezzi, mentre altri sono stati costretti a rinviare le spese a causa dell’impennata del costo della vita, cercando nei saldi un modo per recuperare potere d’acquisto”. Lo studio mostra una netta spaccatura generazionale: la minoranza che dichiara di ignorare i saldi tradizionali – perché abituata a comprare su internet e sui social tutto l’anno – è composta quasi esclusivamente da giovani tra i 15 e i 25 anni. Al contrario, la maggioranza degli under 25 che partecipa ai saldi lo fa con grande entusiasmo, trasformando lo shopping in un’esperienza collettiva.

Tra le ragazze, in particolare, la caccia all’affare si è trasformata in un momento di incontro e socializzazione. “Questo è un dato inaspettato e particolarmente importante”, evidenzia l’avvocato Di Rella. “Lo shopping dei saldi viene vissuto come un vero e proprio rito sociale, un’occasione per recarsi nei negozi in compagnia, confrontare i capi acquistati e trascorrere la giornata insieme”. Scenario completamente opposto per la fascia adulta, dai 25 anni in su. In questo segmento l’entusiasmo lascia il posto alla consapevolezza della crisi economica. Per le famiglie baresi e italiane i saldi non sono un momento di svago o leggerezza, ma l’unica opportunità rimasta per effettuare acquisti necessari e rimandati per mesi a causa dell’inflazione.