Bitonto, parte “SÌAMO creaTUre”: la nuova edizione della rassegna teatrale estiva bitontina

Un teatro che si trasforma in cantiere di idee e la città che si prepara ad accoglierlo: è quanto succederà oggi, 8 luglio, quando al Teatro Traetta prenderà forma il programma di “SÌamo tu 2026”, la rassegna teatrale estiva promossa da AttoREmatto Aps con il patrocinio del Comune di Bitonto. Il primo appuntamento si è tenuto questa mattina, quando organizzatori e amministrazione comunale si sono trovati insieme per svelare i contenuti dell’iniziativa. Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco Francesco Paolo Ricci, l’assessore alle Politiche Culturali Rocco Mangini, Cecilia Maggio della compagnia AttoREmatto Aps, Piergiorgio Meola di Okiko Drama Company, Francesco Mitolo di Garbo Teatrale e Francesco Toscano di Allianz Bitonto.

Non una semplice presentazione di date e orari, perché quest’anno la rassegna cambia pelle: il titolo diventa “SÌamo creaTUre” e con esso muta anche lo spirito del progetto. Al centro del percorso artistico ci saranno le “creature” del mito, della storia, della letteratura, della spiritualità e della contemporaneità, in un richiamo alla filosofia francescana del Cantico delle Creature.

Da luglio a ottobre la città sarà attraversata da spettacoli, laboratori e momenti di convivialità pensati per coinvolgere compagnie locali, giovani talenti e un pubblico trasversale, capace di parlare a ogni età. Il primo passo di questo cammino è arrivato subito dopo la conferenza stampa, con un workshop di alta formazione attoriale diretto da Serenella Di Michele, realizzato in collaborazione con l’Iipt, l’Istituto Italiano di Pedagogia Teatrale. Si tratta di un’esperienza residenziale di cinque giorni che si svolgerà al Teatro Tommaso Traetta e che si chiuderà con lo spettacolo “Infinitamente piccolo”, in scena il 12 luglio a Villa Sylos, sede della Cittadella del Bambino.

Dietro alla rassegna c’è una rete di collaborazioni che unisce diverse realtà del territorio: FITA, Federazione Italiana del Teatro e delle Arti, la Cooperativa Re.Ar.Tù, l’OPS Cittadella del Bambino, OKIKO The Drama Company e Garbo Teatrale APS, oltre alla partnership di Allianz Bitonto.