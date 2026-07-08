Il K-pop arriva a Molfetta, venerdì 10 luglio tribute show live

Un pomeriggio all’insegna della musica, del ballo e dell’intrattenimento per tutti gli appassionati della cultura pop coreana venerdì 10 luglio, alle ore 18, nello spazio esterno del Gran Shopping Molfetta che ospiterà K-Pop Dream Hunters, un tribute show live che promette di coinvolgere il pubblico con performance ricche di energia, coreografie spettacolari e le hit più amate del panorama K-Pop.

Colorato, divertente e scanzonato, il genere K-Pop ha attraversato interi continenti uscendo dai confini della Corea per arrivare in tutto il mondo e influenzare musica, cinema, fumetti, moda e beauty, è stata una vera e propria invasione che ormai conta diverse migliaia di fan anche in Italia, che si radunano per eventi a tema. Il Gran Shopping Molfetta accoglierà l’evento che saprà conquistare non solo i fan del genere, ma anche famiglie, giovani e curiosi desiderosi di trascorrere un pomeriggio diverso dal solito, tra musica, ritmo e spettacolo.

Sul palco si alterneranno esibizioni coinvolgenti che riproporranno i più grandi successi del pop coreano, invitando il pubblico a cantare, ballare e vivere l’atmosfera unica che ha reso il K-Pop un fenomeno musicale di portata internazionale.

L’ingresso è libero e gratuito.