Colazione e multiculturalità, due classi pugliesi premiate nel concorso nazionale Parmalat Educational

Due classi pugliesi sono state premiate nell’ambito del concorso nazionale “Un mondo di colazioni – La multiculturalità delle classi tra latte e abitudini”, promosso da Parmalat Educational, progetto di cui Silac fa parte. L’iniziativa, rivolta alle scuole di tutta Italia, è dedicata al tema della colazione come momento di incontro tra culture, tradizioni e abitudini alimentari. L’obiettivo è stimolare una riflessione sul valore della prima colazione non solo dal punto di vista nutrizionale, ma anche come espressione delle diverse identità culturali presenti nelle classi.

In un contesto scolastico sempre più eterogeneo e multiculturale, il progetto punta a valorizzare la diversità come occasione di scambio, conoscenza e arricchimento reciproco, favorendo percorsi di inclusione tra gli studenti. Ad aggiudicarsi il primo premio, del valore di 600 euro in buoni cancelleria, è stata la classe 2A della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Bozzano di Brindisi. Gli studenti hanno realizzato un progetto che ha ricreato in aula le colazioni tipiche delle ragazze e dei ragazzi della classe, trasformando le abitudini alimentari quotidiane in un’occasione di racconto e confronto tra culture. Il secondo premio, del valore di 400 euro, è stato assegnato alla classe quarta della scuola primaria De Mattias di Bari, che ha proposto un dizionario della corretta colazione e del rispetto. A ogni lettera sono stati associati elementi legati alla prima colazione, combinando aspetti nutrizionali, culturali e linguistici.

“Guardare indietro a questi diciotto anni significa ripercorrere una storia fatta di entusiasmo, impegno e tanta passione”, ha dichiarato Silvia Bocchi, responsabile Iniziative Speciali di Marketing presso Parmalat. “Questo progetto è cresciuto nel tempo insieme ai ragazzi, alle scuole e alle persone che lo hanno reso possibile, e per me rappresenta un motivo di grande orgoglio”. Il concorso rientra nelle iniziative nazionali di Parmalat Educational, progetto attivo dal 2008 con l’obiettivo di mettere a disposizione delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado percorsi didattici e contenuti educativi dedicati ai temi dell’alimentazione e del benessere.

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