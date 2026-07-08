Fal, venerdì possibili disagi per sciopero Usb Puglia

Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane venerdì 10 luglio: l’Unione Sindacale di Base (USB) di Puglia ha comunicato l’adesione allo Sciopero generale regionale Puglia della durata di 24 ore, per l’intera giornata di lavoro, per tutte le categorie pubbliche e private, proclamato dalla medesima sigla sindacale in data 17 giugno 2026 e riformulato in data 23 giugno 2026.

Lo sciopero è stato indetto per le seguenti motivazioni: “la Regione Puglia si appresta a varare una manovra di riequilibrio economico del sistema sanitario regionale (riferita all’esercizio 2025) finalizzata a garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale e la continuità dei servizi ai cittadini; una parte, importante, di tale “riequilibrio” sarà coperta con una manovra fiscale che prevede una maggiorazione dell’aliquota IRPEF regionale; a tutt’oggi la Regione Puglia non ha avviato alcun confronto con le parti sociali”.

Saranno comunque assicurati i servizi indispensabili, come individuati nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 12:30 alle ore 15:30.

Ulteriori info e orari dei servizi garantiti durante lo sciopero sono disponibili sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il Call Center al numero verde 800.050.500