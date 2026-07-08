Bari, addio all’ultimo passaggio a livello delle Fal: a settembre apre il sovrappasso di Santa Caterina

Proseguono a ritmo serrato i lavori di Ferrovie Appulo Lucane per la realizzazione del sovrappasso di Santa Caterina, nel quartiere Picone di Bari. Al termine dei lavori, previsto ad agosto, sarà eliminato il passaggio a livello di Santa Caterina, che è l’ultimo di Fal nella città di Bari. Ciò consentirà di potenziare e velocizzare la linea ferroviaria, aumentare la sicurezza, migliorare la viabilità e la vivibilità tra i quartieri Picone e Poggiofranco e diminuire le emissioni di gas di scarico delle auto dannose per l’ambiente. Il nuovo sovrappasso sarà lungo poco più di 80 metri, a doppio senso di marcia per le auto, con marciapiede per i pedoni da un lato e pista ciclabile dall’altro.

I lavori sono iniziati a fine 2023; ci sono state alcune sospensioni per varie interferenze (in particolare con Enel) e, nei mesi scorsi, per le frequenti piogge che hanno ritardato la produzione e la consegna delle travi utilizzate per la costruzione del ponte che vengono realizzate all’aperto. L’eliminazione del passaggio a livello, e la contestuale realizzazione del sovrappasso, rientrano in un intervento aggiuntivo rispetto ai 9 realizzati da Fal nell’ambito del Progetto Strade Nuove, inaugurato a novembre 2024, ed è stato finanziato dalla Regione Puglia con 5,6 mln di euro (fonte di finanziamento Regione Puglia FSC 2014-2020). Fondi che si aggiungono ai 18,9 milioni di euro stanziati sempre dalla Regione Puglia per gli interventi di Strade Nuove già realizzati da Fal. Il cronoprogramma dei lavori per il sovrappasso di Santa Caterina, attualmente prevede: termine lavori, poi finiture, lavori accessori e collaudi statici entro agosto; apertura al traffico a settembre.