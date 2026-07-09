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E…state con noi 2026: la Polizia di Stato presente a Polignano e Monopoli

Controllati 33 veicoli, 15 conducenti positivi all'alcol, due alle droghe

Pubblicato da: redazione | Gio, 9 Luglio 2026 - 10:23
Stradale (1)
  • 44 sec
Continuano i controlli della Polizia di Stato per prevenire e contrastare sulle principali arterie della provincia la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti.
In particolare, nell’ultimo weekend, la Sezione Polizia Stradale di Bari ha impiegato 5 pattuglie, unitamente a un laboratorio di analisi per gli esami salivari di secondo livello e a un’unità cinofila antidroga.
Nel corso del servizio sono stati controllati 33 veicoli e un totale di 40 persone. Tra i conducenti controllati, 15 sono risultati positivi all’assunzione di alcol e 2 all’uso di sostanze stupefacenti, con il conseguente ritiro immediato della patente di guida.
Inoltre, 12 conducenti sono stati deferiti alla competente A.G. poiché il tasso alcolemico superava la soglia di 0.8 g/L.
In totale, sono stati decurtati 220 punti sulle rispettive patenti di guida.
Nella giornata di domenica la Polizia Stradale è stata, inoltre, presente nel centro di Polignano a Mare per una iniziativa di prossimità con la Lamborghini Urus della Polizia di Stato, usata per il trasporto in emergenza di organi e con le diverse apparecchiature speciali adoperate per i servizi di controllo.
Le attività rientrano nella campagna “E…state con noi 2026” promossa dal Servizio Polizia Stradale che mira a prevenire ed informare i più giovani sul tema delle condizioni di sicurezza alla guida.
Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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