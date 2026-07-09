Donna muore dopo intervento al seno a Lecce, tre indagati

La Procura di Lecce ha aperto una inchiesta sulla morte di una donna di 59 anni di Lecce, Stefania Verardi, deceduta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento al seno, al quale si era sottoposta lo scorso 2 luglio in una clinica privata di medicina estetica di Scorrano per la rimozione delle protesi.

Nel registro degli indagati sono state iscritte tre persone, personale sanitario della clinica di Scorrano. Il decesso risale a ieri.

Le condizioni della donna erano apparse subito gravissime. Inizialmente ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Scorrano, nei giorni scorsi era stata poi trasferita al Dea Fazzi di Lecce. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore disporrà l’autopsia. Sul caso indagano i carabinieri.