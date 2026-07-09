Bari, scontro auto-moto a Poggiofranco: muore 19enne

Scontro tra un’auto e una moto ieri sera, poco prima della mezzanotte su via Camillo Rosalba subito dopo il sottopasso verso Carbonara. Sul posto Polizia Locale e Servizi del 118. Le condizioni del conducente 19enne della moto sono apparse subito gravi e presso il Pronto Soccorso era stata già refertata la prognosi riservata. Purtroppo questa mattina il decesso. Sequestrati i veicoli coinvolti nel sinistro: accertamenti in corso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro da sottoporre al vaglio dell’autorità giudiziaria.

La vittima è Alessandro Longo di Valenzano: il giovane si era diplomato qualche giorno fa.