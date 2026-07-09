Due sportelli bancomat sono stati fatti esplodere nella notte in provincia di Brindisi, a Carovigno e a Torre Canne, litorale di Fasano. In entrambi i casi è stata utilizzata la ‘tecnica della marmotta’: ingenti i danni nelle aree adiacenti alle due postazioni automatiche. A Carovigno, in via Roma il colpo sarebbe fallito, mentre sono in corso verifiche più a nord a Fasano. Le indagini sono condotte dai carabinieri e l’ipotesi degli inquirenti è che il doppio assalto sia stato commesso dalla stessa banda.
Doppio assalto ai bancomat nel Brindisino: colpisce la banda della “marmotta”
Indagano i carabinieri
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