GIOVEDì, 09 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
90,640 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,640 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Doppio assalto ai bancomat nel Brindisino: colpisce la banda della “marmotta”

Indagano i carabinieri

Pubblicato da: redazione | Gio, 9 Luglio 2026 - 09:45
carabinieriok
  • 40 sec

Due sportelli bancomat sono stati fatti esplodere nella notte in provincia di Brindisi, a Carovigno e a Torre Canne, litorale di Fasano. In entrambi i casi è stata utilizzata la ‘tecnica della marmotta’: ingenti i danni nelle aree adiacenti alle due postazioni automatiche. A Carovigno, in via Roma il colpo sarebbe fallito, mentre sono in corso verifiche più a nord a Fasano. Le indagini sono condotte dai carabinieri e l’ipotesi degli inquirenti è che il doppio assalto sia stato commesso dalla stessa banda.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Doppio assalto ai bancomat nel Brindisino:...

Due sportelli bancomat sono stati fatti esplodere nella notte in provincia...
- 9 Luglio 2026
Dalla città

Bari, il racconto del turista: “Due...

Due multe a distanza di 20 minuti. A raccontare quanto accaduto...
- 9 Luglio 2026
Primo Piano

Bari soffoca nel cemento: ha meno...

Le ondate di calore sempre più intense, i ripetuti bollini di...
- 9 Luglio 2026
Attualità

Fal, venerdì possibili disagi per sciopero...

Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane venerdì...
- 8 Luglio 2026