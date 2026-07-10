Caldo, nuova fiammata anche in Puglia: a Foggia attesi fino a 38 gradi

Una nuova lunga fiammata di calore è in arrivo anche sulla Puglia, con temperature in progressivo aumento da domenica e una fase calda destinata a durare almeno 15 giorni. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, il caldo tornerà a intensificarsi su gran parte del Paese, con picchi che potranno raggiungere i 43 gradi in Sardegna.

Nel Sud il quadro sarà caratterizzato da sole e temperature elevate, con qualche possibile rovescio solo nelle aree interne e montuose. In Puglia l’attenzione resta puntata soprattutto sul Foggiano, dove nel fine settimana sono previsti valori fino a 37 gradi. Da lunedì le temperature saliranno ulteriormente, fino a raggiungere il picco atteso nella giornata di giovedì 16 luglio, quando a Foggia si potranno toccare i 38 gradi.

Anche Bari sarà interessata dall’aumento termico, pur senza i picchi estremi previsti nelle zone interne. Il capoluogo pugliese dovrà comunque fare i conti con giornate soleggiate, caldo persistente e temperature in crescita, soprattutto a partire dall’inizio della prossima settimana. Nel breve termine, il caldo interesserà già diverse aree del Paese. Oggi le temperature più alte sono previste tra Toscana e Campania, con 37 gradi a Firenze e 36 gradi a Benevento e Caserta. Nel fine settimana la colonnina di mercurio salirà anche in Sardegna, con Oristano attesa fino a 39 gradi.

La situazione è destinata a peggiorare da lunedì, con una nuova escalation del caldo. L’apice è previsto per giovedì 16 luglio, quando sono attesi 40 gradi a Oristano e Nuoro, 39 a Firenze e Terni, 38 a Bologna, Ferrara, Foggia, Mantova, Modena, Parma, Pavia e Piacenza, e valori tra 37 e 38 gradi anche a Roma e Milano. Per quanto riguarda il fine settimana, venerdì 10 luglio al Sud sono previsti sole e caldo, con qualche rovescio sui rilievi. Sabato 11 il quadro resterà simile, mentre domenica 12 il caldo si farà più intenso, aprendo la strada alla nuova fase africana che accompagnerà l’Italia almeno per le due settimane successive. La Puglia, quindi, si prepara a una fase estiva particolarmente calda, con temperature più elevate nelle aree interne e nel Foggiano e caldo persistente anche lungo la costa barese.

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