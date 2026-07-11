Tragedia alle porte di Matera: camion vola giù dal cavalcavia, morto un 50enne di Crispiano

Un grave incidente stradale si è verificato nel corso della notte lungo la strada statale 7, registrando una vittima alle porte di Matera. Un uomo di 50 anni, originario di Crispiano (in provincia di Taranto), ha perso la vita dopo che il camion alla cui guida si trovava è precipitato nel vuoto da un cavalcavia.

Il drammatico volo del mezzo pesante si è verificato per cause che sono tuttora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, precisamente nei pressi dello svincolo stradale di Matera centro, proprio all’ingresso della città dei Sassi. Sul luogo del sinistro sono tempestivamente intervenuti gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso. I medici, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’autotrasportatore cinquantenne, morto sul colpo a causa del terribile impatto.

Oltre al personale sanitario, sul posto hanno operato a lungo le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito e i Vigili del fuoco. Questi ultimi hanno lavorato ininterrottamente per diverse ore per riuscire a recuperare l’automezzo incidentato dalla scarpata sottostante il viadotto. A causa dell’incidente e delle successive complesse operazioni di rimozione del mezzo, la circolazione stradale sulla statale ha subito pesanti rallentamenti e limitazioni per gran parte della mattinata.