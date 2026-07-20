Bari, trova un borsellino con 400 euro e lo restituisce alla proprietaria: “L’onestà ripaga”

Ha trovato un borsello dimenticato accanto al tavolo di un locale del centro BariMax e ha atteso che qualcuno tornasse a reclamarlo. Dentro c’erano documenti, chiavi dell’auto e circa 400 euro della pensione. Protagonista del gesto è un ex agente della Polizia Locale di Bari, da poco in pensione, che ha restituito tutto alla proprietaria. A raccontare l’episodio è il comandante della Polizia Locale di Bari, Michele Palumbo, che ha condiviso il messaggio ricevuto dal collega, sottolineando il valore del gesto di solidarietà e senso delle istituzioni.

Secondo quanto ricostruito, l’ex agente si trovava a pranzo quando ha notato un borsello nero vicino al proprio tavolo. Inizialmente ha deciso di lasciarlo lì, pensando che il proprietario potesse tornare a prenderlo. Trascorsa più di un’ora, una donna visibilmente agitata si è avvicinata chiedendo se qualcuno avesse visto un borsello. Prima di consegnarlo, l’ex poliziotto locale le ha chiesto di descriverne il contenuto, per accertarsi che fosse effettivamente suo. La donna ha indicato la presenza di monete, 400 euro della pensione, documenti e chiavi dell’auto. A quel punto il borsello le è stato restituito con tutto ciò che conteneva.

“Passa più di un’ora, arriva una signora un po’ agitata, chiede se avessimo visto un borsello nero”, racconta l’ex agente nel messaggio. “Io: signora, è accanto al mio, però mi deve dire di chi è. Se è suo mi dica cosa sta all’interno. Lei: monete, 400 euro della pensione, documenti e chiavi della macchina. Le consegno il borsello e trova tutto ciò che aveva indicato”. La donna, sollevata, ha ringraziato spiegando la propria preoccupazione, soprattutto per le chiavi dell’auto. “Mi scusi, mi ero agitata, specialmente per le chiavi dell’auto che sto pagando ancora”, ha detto. Dopo averla rassicurata l’ex agente le ha consegnato il borsello. Un episodio ordinario solo in apparenza, che diventa il racconto di un gesto di correttezza e attenzione verso gli altri. “A volte l’onestà ripaga, facendoti sentire quasi un eroe”, ha scritto l’ex agente nel messaggio inviato al comandante.