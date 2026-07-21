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Bari, dopo anni di attese a Palese arriva una passerella per accedere al mare: “Promessa mantenuta”

La giunta approva il progetto esecutivo da 200mila euro. Scaramuzzi: “Il mare è un bene comune e deve poter essere vissuto da tutti”

Pubblicato da: redazione | Mar, 21 Luglio 2026 - 16:27
21-07-26 Palese_giunta approva progetto esecutivo nuovo ingresso al mare accessibile_stato dei luoghi
  • 4 min

Un nuovo accesso al mare, più sicuro e accessibile, sul lungomare Nicola Massaro a Palese. La giunta comunale di Bari ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento di valorizzazione e miglioramento della fruibilità di uno degli accessi esistenti alla costa nord cittadina dopo anni di attese e richieste da parte dei cittadini.

Più nel dettaglio, l’opera, proposta dall’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi, prevede un investimento complessivo di 200mila euro, finanziato con risorse comunali. Si tratta di un intervento atteso da tempo dai residenti di Palese, in particolare da chi frequenta quel tratto di litorale ma oggi incontra difficoltà a raggiungere la battigia a causa della conformazione naturale della costa, della presenza della scogliera e delle superfici irregolari. Il progetto punta a rendere il mare accessibile anche a persone con disabilità motoria, anziani, famiglie con bambini piccoli e cittadini con difficoltà di movimento. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova passerella che collegherà gli accessi esistenti direttamente alla battigia, garantendo un percorso sicuro anche per chi si muove in carrozzina.

Saranno inoltre recuperate e riqualificate le rampe e le ringhiere già presenti, sistemate le pavimentazioni e installati un gazebo ombreggiante e un solarium in legno di circa 20 metri quadrati. Il gazebo fungerà da area di accoglienza e supporto per i bagnanti e consentirà anche il trasferimento sulle sedie Job per l’accesso in acqua. Le opere saranno realizzate con materiali resistenti all’ambiente marino e completamente amovibili al termine della stagione balneare, in modo da non lasciare impatti permanenti sul paesaggio costiero.

L’amministrazione comunale parla di un intervento leggero, reversibile e rispettoso del contesto naturale, pensato per rispondere alle richieste arrivate negli anni dalla comunità di Palese e inserito nel più ampio percorso di riqualificazione e valorizzazione della costa barese. “Con l’approvazione di questo progetto manteniamo un impegno assunto con la comunità di Palese”, dichiara Scaramuzzi, “che da tempo chiedeva un intervento capace di rendere finalmente questo tratto di costa pienamente accessibile. Oggi quella richiesta trova una risposta concreta. Non realizziamo soltanto una passerella e uno spazio attrezzato: affermiamo un principio preciso, quello per cui il mare è un bene comune e deve poter essere vissuto da tutti, senza distinzioni né barriere”. Per l’assessore, l’accessibilità “non è un servizio aggiuntivo, ma un diritto”. “Per questo abbiamo progettato un’opera che coniuga inclusione sociale, qualità urbana e rispetto dell’ambiente, attraverso strutture leggere, reversibili e perfettamente integrate nel paesaggio costiero”.

L’intervento, sottolinea ancora Scaramuzzi, rappresenta anche “un investimento sulla qualità del nostro litorale e sull’identità della costa nord di Bari”. “Valorizzare Palese significa rafforzare il legame tra il quartiere e il mare, migliorare i servizi per residenti e visitatori e rendere sempre più attrattivo un patrimonio naturale che appartiene all’intera città”. Con l’approvazione del progetto esecutivo, il Comune potrà ora avviare le lavorazioni necessarie alla realizzazione dell’opera, con l’obiettivo di rendere fruibile uno spazio pubblico oggi penalizzato da barriere naturali e strutturali.

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