Puglia, aumentano gli incidenti stradali ma calano le vittime: 190 morti nel 2025

Aumentano gli incidenti stradali in Puglia, ma diminuiscono quelli più gravi e il numero delle vittime. Nel 2025 sono stati registrati 11.249 sinistri con lesioni a persone, il 2% in più rispetto all’anno precedente. I morti, invece, sono scesi da 241 a 190, con una riduzione del 21,2%. È quanto emerge dal nuovo rapporto di Asset sull’incidentalità stradale regionale. Gli incidenti mortali sono stati 177, il 19,9% in meno rispetto al 2024, mentre i feriti sono stati 17.217, in aumento dell’1,2%. L’indice di mortalità è passato dal 2,2% del 2024 all’1,7% del 2025.

In media, ogni giorno sulle strade pugliesi si sono verificati 31 incidenti, con 47 feriti e circa un decesso ogni due giorni. La Città metropolitana di Bari concentra il maggior numero di eventi: 4.107 incidenti, 47 morti e 6.093 feriti. Seguono Lecce, con 1.909 sinistri, 29 vittime e 2.826 feriti; Taranto, con 1.637 incidenti, 27 morti e 2.579 feriti; Foggia, con 1.441 incidenti, 42 vittime e 2.434 feriti; Brindisi, con 1.111 sinistri, 27 morti e 1.650 feriti; e la Bat, con 1.044 incidenti, 18 morti e 1.635 feriti.

Foggia presenta l’indice di mortalità provinciale più alto, con 2,9 decessi ogni cento incidenti. La mortalità diminuisce in cinque province su sei e resta invariata nella Bat. Le riduzioni più consistenti si registrano a Taranto, con il 37,2% in meno, Lecce, meno 32,6%, Foggia, meno 22,2%, Bari, meno 11,3%, e Brindisi, meno 10%. A livello comunale, Foggia è la città con il maggior numero di incidenti mortali, undici. Seguono Bari e Taranto con dieci, Cerignola con sette, Andria e San Severo con sei. Luglio è stato il mese con più incidenti, 1.259, e più feriti, 1.946. Ad agosto, invece, si è registrato il numero più alto di vittime, 25. La domenica, pur essendo il giorno con meno incidenti, è quello con il maggior numero di morti, 38.

Il fine settimana resta uno dei momenti più critici. Sabato e domenica concentrano il 25,1% dei sinistri, ma il 39,5% delle vittime. Le fasce orarie tra le 12 e le 15 e tra le 18 e le 21 registrano il maggior numero di incidenti, mentre la più letale è quella tra le 3 e le 6 del mattino, con 6,2 morti ogni cento sinistri, quasi quattro volte la media regionale. Tra le 21 e le 6 si verifica il 18,7% degli incidenti, ma il 30,5% dei decessi. Il 71,4% dei sinistri avviene nei centri abitati, mentre il 70,5% delle vittime si registra sulle strade extraurbane. Sulle strade provinciali gli incidenti aumentano dell’11,9%, arrivando a quota 2.048, mentre le vittime diminuiscono del 22,5%, attestandosi a 86. Sulle strade urbane, invece, i morti sono stati 48, il 4,3% in più rispetto all’anno precedente.

Crescono anche gli investimenti di pedoni, aumentati del 4,8%. Le vittime passano da 14 a 17, con un incremento del 21,4%. Si tratta dell’unica tipologia di incidente con mortalità in crescita. Tra le principali cause presunte degli eventi mortali figurano eccesso di velocità, distrazione, manovre irregolari e mancato rispetto della precedenza. “Il calo delle vittime è un dato incoraggiante, ma 190 vite spezzate restano un numero inaccettabile”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese. “L’obiettivo deve essere ridurre il numero delle vittime fino ad avvicinarci il più possibile allo zero”. “Gli incidenti aumentano, ma sono meno gravi rispetto al passato. La riduzione delle vittime tra il 2024 e il 2025 è significativa, anche se il loro numero resta elevato”, ha commentato il direttore generale di Asset, Elio Sannicandro. “Dal 2018 registriamo mediamente una progressiva diminuzione dei decessi, ma l’obiettivo è ridurli ancora”.

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