Caldo record e guasto tecnico: stop ai treni sulla linea Ferrotramviaria via Palese-Macchie

Il caldo torrido e l’ondata di temperature eccezionali che da giorni stanno colpendo la Puglia e l’intera area metropolitana di Bari continuano a provocare pesanti disagi, ripercuotendosi questa volta direttamente sulle infrastrutture dei trasporti pubblici. A causa delle temperature elevatissime, si è verificato un improvviso guasto tecnico che ha costretto all’interruzione temporanea della circolazione ferroviaria sulla linea Ferrotramviaria, nello specifico lungo la tratta via Palese-Macchie, a nord del capoluogo pugliese.

Il blocco è stato causato dal surriscaldamento e dalla conseguente rottura dei fusibili situati all’interno degli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento. L’avaria ha reso impossibile garantire i normali standard di sicurezza per il transito dei convogli, spingendo la società di gestione a sospendere immediatamente le corse su quella specifica tratta. Per limitare i disagi ai viaggiatori e garantire la continuità del servizio, l’azienda ha fatto sapere di aver attivato tempestivamente un piano straordinario di mobilità.

Tutti i treni in viaggio sono stati deviati sul percorso alternativo via Aeroporto. Contestualmente, per coprire le stazioni rimaste isolate dal guasto, è stato istituito un servizio di bus sostitutivi per il collegamento stradale diretto sulla tratta Europa – Palese – Macchie. Nel frattempo, le squadre di manutenzione specializzate della Ferrotramviaria sono già confluite sul punto critico e sono al lavoro per sostituire le componenti danneggiate e ripristinare la piena funzionalità della linea nel minor tempo possibile.