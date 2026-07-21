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Terapia del dolore al Di Venere, boom di accessi a Bari: 2.500 pazienti in sei mesi e ambulatorio più grande

Inaugurati due nuovi ambienti riqualificati per visite e infiltrazioni ecoguidate di precisione

Pubblicato da: redazione | Mar, 21 Luglio 2026 - 08:49
Ambulatorio Terapia del Dolore - Ospedale Di Venere (2)
  • 2 min

L’Ambulatorio di Terapia del Dolore dell’Ospedale Di Venere rinnovato e ampliato per rispondere ad una crescente domanda. La struttura, che è parte integrante dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione diretta dal dott. Claudio Petrillo, rappresenta un punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento del dolore cronico e delle patologie dolorose della colonna vertebrale e dell’apparato muscolo-scheletrico.

L’Ambulatorio dispone da oggi di due nuovi ambienti riqualificati e dedicati alle visite specialistiche e all’esecuzione di procedure infiltrative e mini-invasive, oltre ad un‘area di attesa per i pazienti.

Nel primo semestre del 2026 sono stati presi in carico quasi 2.500 pazienti, di cui circa un terzo sottoposti a procedure invasive o mini-invasive. Tra le prestazioni erogate figurano trattamenti farmacologici, infiltrazioni caudali, radiofrequenze antalgiche, ozonoterapia, infiltrazioni di PRP (plasma ricco di piastrine), citochine autologhe impiegate in medicina rigenerativa per ridurre il dolore e infiltrazioni di acido ialuronico nelle grandi e piccole articolazioni. Tutte le procedure vengono eseguite con tecnica ecoguidata, che consente una maggiore precisione e sicurezza.

L’attività è rivolta a pazienti di tutte le fasce d’età affetti da dolore correlato soprattutto a patologie della colonna vertebrale, artrosi e altre condizioni dolorose croniche o legate a patologie oncologiche che possono compromettere la qualità della vita.

Responsabile dell’Ambulatorio è il dott. Roberto Anaclerio, affiancato dalle dottoresse Mariapia Iacobellis e Valeria Zaccaria e da un’équipe infermieristica composta da tre professionisti.

L’Ambulatorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00 e, inoltre, il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 19.30. Per accedere è necessaria la prescrizione del medico di medicina generale e la prenotazione tramite CUP. Per informazioni ci si può rivolgere al numero 080-5845004.

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