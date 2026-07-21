Lavori stradali e nuova illuminazione a Bari: scattano le deviazioni per i bus Amtab. Tutti i cambi di percorso

Importanti variazioni in vista per l’utenza del trasporto pubblico locale a Bari. Al fine di consentire l’esecuzione di una serie di interventi infrastrutturali, che spaziano dalla riqualificazione del centro alla realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione, l’Amtab ha disposto la modifica temporanea dei percorsi di diverse linee urbane a partire dal 20 luglio 2026.

Il primo blocco di modifiche è legato a un’ordinanza del Responsabile delle Strutture Territoriali dell’Anas per consentire i lavori di installazione della nuova illuminazione pubblica. I provvedimenti saranno attivi in due finestre temporali distinte, dalle ore 07:00 alle ore 17:00: dal 20 luglio al 9 agosto e dal 22 agosto all’11 settembre 2026. Ad essere interessate sono le linee 2/ e 12/. La linea 2/, in direzione Conenna, devierà su via Carabellese e via d’Avanzo, impegnando poi la Statale 16 fino all’uscita 16 (Quartiere Sant’Anna) per poi riprendere il percorso tramite la complanare di via Gentile. In direzione Piscine Comunali il tragitto resterà invece invariato. Per quanto riguarda la linea 12/, in direzione Torre a Mare i bus sfrutteranno l’uscita 16 della SS16 e la complanare, mentre in direzione Estramurale Capruzzi transiteranno sulla Statale 16 verso Foggia rientrando dall’uscita 15 (Bari via Gentile).

Parallelamente, per consentire i lavori di riqualificazione stradale nel cuore della città, la linea 1 e la linea 12 subiranno ulteriori variazioni da inizio a fine servizio. La linea 1, in direzione S. Spirito (lungomare Colombo), devierà da piazza Eroi del Mare verso corso Cavour, corso Vittorio Emanuele e piazza Garibaldi. In direzione opposta, da piazza Garibaldi si immetterà su corso Vittorio Emanuele e lungomare di Crollalanza. Proprio su corso Vittorio Emanuele, in direzione piazza Garibaldi, l’azienda ha istituito due fermate provvisorie: la prima di fronte al civico 88 (davanti al monumento a Niccolò Piccinni) e la seconda di fronte al civico 174 (nei pressi della tabaccheria). La linea 12 in direzione Torre a Mare (Fenicia) svolterà invece da via Andrea da Bari verso via Piccinni, via Cairoli e corso Vittorio Emanuele, mantenendo il percorso ordinario verso piazza Moro.

Sempre dal 20 luglio, infine, inizieranno i lavori propedeutici alla realizzazione delle attese linee BRT (Bus Rapid Transit). Per fare spazio al cantiere della Ripartizione Infrastrutture e Viabilità del Comune di Bari, la fermata “Crollalanza/Eroi” sul lungomare (in direzione Pane & Pomodoro) sarà temporaneamente soppressa fino a nuova disposizione. L’Amtab invita l’utenza a utilizzare i punti di fermata alternativi già attivi presso la Camera di Commercio (linee 2 e 10), in corso Vittorio Emanuele/Melo (linee 2/, 12, 42, Navette B e AB) e in lungomare Crollalanza/Bruno.