MARTEDì, 21 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
90,936 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,936 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Movida insicura nel barese, discoteche abusive e piste sovraffollate: la polizia interrompe una festa, multe per 11 mila euro

Il bilancio dei controlli amministrativi della Polizia di Stato ordinati dal Questore Annino Gargano nei locali della movida

Pubblicato da: redazione | Mar, 21 Luglio 2026 - 12:45
Foto Freepik
  • 2 min

Nell’ambito delle attività disposte dal Questore di Bari dott. Annino Gargano, la Polizia di stato nell’area metropolitana di Bari, ha intensificato i controlli nei luoghi interessati dalla Movida estiva, ispezionando i locali di pubblico spettacolo maggiormente frequentati dai giovani.

Tra giugno e luglio 2026, grazie ai numerosi controlli con l’impiego dei poliziotti della Divisione della Polizia Amministrativa della Questura di Bari, in cinque circostanze è stato possibile portare alla luce una serie di gravi irregolarità, che vanno dall’organizzazione di feste danzanti abusive all’impiego di personale di sicurezza privo dei requisiti di legge, fino al reiterato e pericoloso superamento dei limiti di capienza stabiliti per la tutela dell’incolumità pubblica.
In un caso la concentrazione di ragazzi intenti a ballare all’interno di un locale era talmente elevata che i poliziotti sono dovuti intervenire con immediatezza, eseguendo una repentina sospensione della musica e la conseguente interruzione dell’evento.

Le attività di controllo hanno consentito di procedere nei confronti di quattro persone. Le contestazioni riguardano la promozione e l’organizzazione di serate danzanti in totale assenza delle prescritte licenze di pubblico spettacolo, unitamente all’impiego di addetti alla sicurezza (“buttafuori”) sprovvisti della necessaria iscrizione nell’elenco prefettizio. In totale sono state contestate 5 violazioni amministrative per un importo complessivo pari a 11.000 euro.
A seguito degli illeciti accertati, è scattato anche un provvedimento d’urgenza a firma del Questore di Bari che ha formalmente diffidato un gestore ad astenersi dall’organizzazione di analoghe manifestazioni in mancanza delle autorizzazioni previste dal TULPS.

I controlli non si fermeranno, le operazioni proseguiranno lungo l’arco di tutta l’estate, con l’obiettivo prioritario di tutelare l’incolumità dei giovani.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, il lungomare di san Giorgio...

Un tratto di costa che per anni è rimasto inutilizzato e...
- 21 Luglio 2026
Dalla città

Movida insicura nel barese, discoteche abusive...

Nell’ambito delle attività disposte dal Questore di Bari dott. Annino Gargano,...
- 21 Luglio 2026
Dalla città

Lavori stradali e nuova illuminazione a...

Importanti variazioni in vista per l'utenza del trasporto pubblico locale a...
- 21 Luglio 2026
Dalla città

Guerra alle cicche in spiaggia, Bari...

È stata presentata questa mattina, a Palazzo della Città, la nuova...
- 21 Luglio 2026