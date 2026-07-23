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Bari, apre il nuovo parcheggio in aeroporto: ospita 611 auto

Oggi l'inaugurazione

Pubblicato da: redazione | Gio, 23 Luglio 2026 - 12:36
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  • 43 sec

Inaugurato oggi il nuovo parcheggio P3 (aree B e C) dell’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari. È realizzato con una struttura in acciaio completamente riciclabile e smontabile. È stato costruito in tre mesi e può ospitare fino a 611 posti auto. Costa 8.50 euro al giorno. La tariffa si abbassa se si prenota per più giorni. “Struttura che non ha eguali in Puglia – spiega il presidente di AdP, Antonio Vasile – e se sarà necessario si potrà pure smontare. Risposta sociale alla questione dei parcheggi in aeroporto”.

 

 

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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