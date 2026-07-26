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Cucina, ricchi di vitamine e alleati della salute: in tavola i cetrioli

Proprietà e ricette per la rubrica "Cucina"

Pubblicato da: redazione | Mar, 21 Luglio 2026 - 15:45
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  • 3 min

Ricco di acqua, leggero e particolarmente apprezzato durante la stagione estiva per il suo sapore fresco e delicato. In tavola oggi portiamo il cetriolo, ortaggio molto utilizzato in cucina per la sua versatilità e per le numerose proprietà benefiche per l’organismo. Può essere consumato crudo, aggiunto alle insalate oppure utilizzato per preparare creme fredde e antipasti sfiziosi. Ma andiamo per gradi.

Il cetriolo è composto per circa il 95% da acqua e per questo rappresenta un alimento particolarmente idratante e rinfrescante, ideale soprattutto durante i mesi più caldi. Il suo elevato contenuto di liquidi contribuisce a mantenere il corretto equilibrio idrico dell’organismo e favorisce la diuresi, aiutando a contrastare la ritenzione idrica e a eliminare le sostanze di scarto. Ma non è finita qui. Il cetriolo contiene vitamina C, beta-carotene e flavonoidi, sostanze antiossidanti che aiutano a proteggere le cellule dall’azione dei radicali liberi. È inoltre una fonte di potassio, minerale importante per il corretto funzionamento dei muscoli e per l’equilibrio della pressione sanguigna.

La buccia, se ben lavata e consumata, apporta fibre utili per favorire la regolarità intestinale e migliorare la digestione. Grazie al ridotto contenuto calorico e alla presenza di acqua e fibre, il cetriolo contribuisce anche ad aumentare il senso di sazietà. Le sue proprietà rinfrescanti e lenitive, infine, lo rendono un ingrediente molto utilizzato anche nei trattamenti per la pelle. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Insalata di cetrioli, ceci e feta

Lavate accuratamente i cetrioli e tagliateli a rondelle sottili. Scolate i ceci già cotti e risciacquateli sotto l’acqua corrente. In una ciotola capiente unite i cetrioli, i ceci, alcuni pomodorini tagliati a metà e una cipolla rossa affettata finemente. Aggiungete la feta tagliata a cubetti e qualche oliva nera. Condite con olio extravergine d’oliva, succo di limone, sale, pepe e origano. Mescolate delicatamente e lasciate riposare l’insalata in frigorifero per circa mezz’ora prima di servirla.

Involtini di cetriolo con formaggio fresco e salmone

Lavate i cetrioli e, aiutandovi con un pelapatate, tagliateli nel senso della lunghezza ottenendo delle strisce sottili. Sistematele su un foglio di carta assorbente per eliminare l’acqua in eccesso. In una ciotola lavorate del formaggio fresco spalmabile con un filo di olio extravergine d’oliva, pepe, erba cipollina e qualche goccia di succo di limone. Distribuite il composto sulle strisce di cetriolo, aggiungete un piccolo pezzo di salmone affumicato e arrotolatele delicatamente. Fermate gli involtini con uno stuzzicadenti e lasciateli riposare in frigorifero fino al momento di servirli.

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