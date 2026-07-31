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Tre incidenti mortali in Puglia: a Foggia muore 21enne, altre vittima ad Adelfia e Acquaviva

Il tragico bilancio

Pubblicato da: redazione | Sab, 1 Agosto 2026 - 13:29
ambulanza
  • 2 min

Tre incidenti in poche ore sulle strade di Puglia. Nella notte un motociclista di 21 anni è morto  in un incidente stradale avvenuto in via Einaudi, alla periferia di Foggia. Stando a quanto si apprende, il giovane viaggiava solo a bordo della moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’autovettura guidata da un uomo.

La vittima, soccorsa da personale sanitario del 118, è deceduta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Il giovane, stando ad una prima ricostruzione della dinamica, avrebbe fatto un volo di diversi metri finendo sul marciapiede che costeggia la carreggiata.
Anche l’automobilista è stato portato in ospedale e, a quanto si apprende, non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto stanno operando gli agenti della polizia locale per gli accertamenti.

Secondo incidente sulla Adelfia Rutigliano. Per cause in corso di accertamento un uomo di 79 anni avrebbe perso il controllo dell’auto forse per un malore, andando a scontrarsi con un’altra vettura. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il terzo incidente è avvenuto sulla strada che collega Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle e ha coinvolto due auto. La conducente di uno dei due mezzi, una donna di 55 anni, è morta nell’impatto, mentre sono rimasti feriti i tre occupanti dell’altra auto, tra cui una bambina di 4 anni. La piccola è stata soccorsa dal 118 che l’ha trasportata al Policlinico di Bari in codice rosso assieme alla mamma. Il padre della bimba invece è stato portato al Miulli di Acquaviva delle Fonti. Su entrambi gli incidenti indagano le forze dell’ordine.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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