La designazione di Raffaele Fitto di Fratelli di Italia come candidato presidente del centrodestra alle prossime regionali in Puglia ha fatto storcere il naso alla Lega. “Sono certo che al momento giusto la nostra coalizione troverà il nome giusto per vincere le prossime elezioni regionali in Puglia, liberando la regione dalla sinistra e da Emiliano – ha detto il segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo – In questi giorni è in atto un intenso confronto per trovare le migliori soluzioni per vincere in tutte le regioni che andranno al voto, nel rispetto di tutti gli alleati e attraverso le scelte che assumeranno insieme e in maniera condivisa i leader nazionali Salvini, Berlusconi e Meloni». Una risposta “diplomatica” ma che evidenzia la non accettazione da parte della Lega di Fitto come candidato presidente. Pare che il partito di Salvini stia spingendo su altri nomi, come Nuccio Altieri. La partita quindi per la scelta del candidato del centrodestra sembra ancora aperta.

