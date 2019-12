Torna a Bari l’8 marzo la Deejayten, la corsa organizzata da Linus e radio Deejay a Roma, Milano, Firenze e Bari. L’annuncio dell’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli. “E’ già possibile iscriversi sul sito di Radio Deejay – scrive in un post – E se non avete già acquistato tutti i regali di natale, ecco un’idea veramente figa. Regalatevi e regalate una mattina di sport e divertimento ai vostri amici e soprattutto alla persona a cui volete bene, sarà anche l’occasione per fare una bella cosa insieme. Quest’anno dobbiamo essere ancora di più degli anni passati!”. Per info e iscrizioni a questo link https://deejayten.deejay.it/bari/iscrizioni/

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.