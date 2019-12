I carabinieri di Taranto Principale hanno arrestato, su ordine del gip di Taranto, un 53enne tarantino che, nel corso dell’estate scorsa, aveva prima forzatamente costretto una giovane migrante senegalese a subire rapporti sessuali non consenzienti dietro minaccia di denuncia e conseguente rimpatrio, e poi si era reso responsabile di ripetuti episodi di stalking nei suoi confronti.

In particolare, nel mese di settembre scorso, la giovane, dopo essersi fatta forza, aveva deciso di denunciare tutto ai carabinieri che, di concerto con la magistratura tarantina, davano inizio ad una serie di indagini ed accertamenti al fine di appurare il quadro accusatorio nei confronti del responsabile. L’uomo è stato individuato e prelevato dalla sua abitazione per essere portato in carcere.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.