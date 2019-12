Gli auguri di buon Natale del sindaco Antonio Decaro sono in stile “barese” con gli immancabili Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo in una location d’eccezione come il nuovo Piccinni.

Buon Natale da due amici speciali di Bari! Pubblicato da Antonio Decaro su Mercoledì 25 dicembre 2019

Un piccolo sketch organizzato per fare gli auguri (anche se ormai a fine giornata) via social a tutti i baresi.

