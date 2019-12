Sono cominciati i lavori di montaggio del palco per la festa di Capodanno in piazza, che sarà trasmessa in diretta su Canale 5 da piazza Libertà.

Il programma

L’evento sarà all’insegna della grande musica italiana, presentato da Federica Panicucci. A partire dalle ore 21 sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana, insieme agli idoli dei più giovani che hanno dominato l’airplay radiofonico e trionfato negli streaming. Con loro, i talenti rivelazione dell’ultima stagione musicale e una grande sorpresa che infiammerà la piazza di Bari e il pubblico televisivo. Il cast è infatti formato da nomi di primo piano: J-Ax, Francesco Renga, Nek, Fabrizio Moro, Raf e Tozzi, Rovazzi, Anna Tatangelo, Shade, Annalisa, Giordana Angi, Elodie, Mondomarcio, Fred De Palma, Riki, Didi, Marianne Mirage e il vincitore della prima music battle in lattina, “Coca-Cola Future Legend”.

Sul palco del Capodanno in Musica saliranno anche i ragazzi della scuola di Amici 19, che si esibiranno in una straordinaria performance di canto e ballo. Insieme a Federica Panicucci sul palco e nel backstage, dove saranno allestite le postazioni radio, Daniele Battaglia e Dario Spada di Radio 105, Chiara Tortorella e Fernando Proce insieme al team del suo programma di R101, Tamara Donà e Roberta de Matthaeis di Radio Monte Carlo, Katia Giuliani e Leonardo Fabrizi di Radio Subasio e Alan Palmieri e Antonella Caramia di Radionorba racconteranno la lunga notte.

L’intero evento sarà trasmesso a partire dalle ore 21 in diretta su Canale5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba.

Dopo la mezzanotte, il dj set di Max Brigante e l’energia del suo show Mamacita faranno ballare la piazza a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R’n’B. La regia sarà firmata da Luigi Antonini.

a. piazza Libertà; b. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e via Andrea da Bari; c. via Piccinni, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Cairoli;

V. Dalle ore 00.01 di sabato 28 dicembre 2019 alle ore 24.00 di mercoledì 1 gennaio 2020 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” ed il “DIVIETO DI TRANSITO” sulla via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

VIII. Dalle ore 00.01 di martedì 31 dicembre 2019 alle ore 14.00 di mercoledì 1 gennaio 2020 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre;

b. piazza Massari, ambo i lati di entrambe le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia;

c. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

d. via Andrea da Bari, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

e. via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

f. via B. Petrone;

g. corso Cavour, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Piccinni;

h. strada Palazzo dell’Intendenza;

i. via Boemondo;

j. via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Marchese di Montrone;

k. corso sen. De Tullio, lato mare, tratto compreso tra il piazzale mons. Mincuzzi e piazza Massari (sarà consentita la sosta dei veicoli degli organizzatori muniti di apposito contrassegno rilasciato dagli organizzatori e vistato dal Comando della Polizia Locale);

l. via De Rossi, tratto compreso tra via Crisanzio ed il civ. 213;

m. via Bonazzi, lato destro nel senso di marcia; IX. Dalle ore 00.01 di martedì 31 dicembre 2019 alle ore 06.00 di mercoledì 1 gennaio 2020 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre;

b. piazza Massari, entrambe le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia e quello compreso tra corso Vittorio Veneto e via San Francesco D’Assisi;

c. via San Francesco D’Assisi, tratto compreso tra via Oriani e piazza Massari;

d. via De Rossi, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

e. via Cairoli, tratto compreso tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II;

f. via Roberto da Bari, tratto compreso tra via Abate Gimma e via Piccinni;

g. via Andrea da Bari, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

h. via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II;

i. via B. Petrone;

j. via Lombardi (eccetto veicoli in diretti presso l’Hotel Palace che hanno l’obbligo di deflusso verso la via Latilla);

k. via Villari, tratto compreso tra via Lombardi e piazza Massari (eccetto veicoli in sosta c/o Garage Hotel Palace che hanno l’obbligo di deflusso verso la via Latilla);

l. via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Marchese di Montrone;

XI. Dalle ore 06.00 di mercoledì 1 gennaio alle ore 06.00 di giovedì 2 gennaio 2020 e,

comunque, fino al termine delle esigenze connesse con lo smontaggio delle strutture, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza Libertà;

b. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e via Andrea da Bari;

XII. Dalle ore 18.00 di martedì 31 dicembre 2019 alle ore 06.00 di mercoledì 1 gennaio 2020 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO”, eccetto residenti del centro storico e gli autobus AMTAB adibiti al trasporto pubblico urbano, sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Veneto, tratto compreso tra largo Fraccacreta e piazza Massari;

b. corso sen. De Tullio;

c. piazzale C. Colombo;

d. lung.re Imp. Augusto;

e. lung.re sen. A. Di Crollalanza, tratto compreso tra piazza Eroi del Mare e piazzale IV

Novembre;