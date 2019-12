La conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha interessato anche il salvataggio della Banca Popolare di Bari, commissariata da Bankitalia e salvata dal governo giallo-rosso con lo stanziamento da 900 milioni di euro.

“Facciamo di necessità virtù – ha commentato Conte – mettiamo in sicurezza i risparmi dei cittadini e di 100mila imprese, il vero tessuto territoriale. Ma nel prossimo futuro non escludiamo le prospettive di mercato. Si tratta di un rafforzamento e non del salvataggio fine a se stesso con il vessillo della nazionalizzazione”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.