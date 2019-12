Il Best Italian Beer è un premio promosso da FederBirra e rappresenta una delle manifestazioni più importanti del settore. E il Birrificio Bari si è aggiudicato 3 ori ed un argento risultando tra i birrifici più premiati d’Italia.

Al concorso per il premio Best Italian Beer istituito da FederBirra, giunto alla quinta edizione, ma nato un po’ in sordina nel 2011 per premiare le migliori birre italiane, possono partecipare tutti i produttori di birra artigianale italiana, che sempre più numerosi si affacciano al settore, e sempre più apprezzata da coloro che la vengono a conoscere. L’obiettivo del premio è quello di selezionare le migliori produzioni italiane, suddivise per categorie, che vengono valutate attraverso criteri di selezione rimessi a una giuria popolare di appassionati ed esperti.

La giuria 2019 ha stilato una classifica delle tre migliori birre per ognuna delle 45 categorie: Luppolo d’Oro, Luppolo d’Argento, Luppolo di Bronzo.

Accanto al premio generale, vi è quello assoluto della Spiga D’Oro, che quest’anno ha visto due vincitori ex aequo: il Birrificio del Ducato con la birra “Parma Vecchia Ipa” e il Birrificio di Legnano con la birra “Teresa”. Infine, anche per l’anno 2019, è stato confermato il premio “Packaging Beer Awards” per valorizzare e premiare l’impegno di quelle aziende italiane che investono nel miglioramento dell’immagine del proprio prodotto: Etichetta d’Oro, Etichetta d’Argento, Etichetta di Bronzo. Sono online i risultati delle migliori birre italiane del 2019. Infatti, l’elenco dei vincitori 2019 si può visionare qui: http://www.bestitalianbeer.it/wp-content/uploads/2019/12/CLASSIFICA-VINVITORI-BEST-ITALIAN-BEER-2019.pdf

Il Birrificio Bari si riconferma (dopo il successo del 2018) luppolo d’oro con “La meridionale” la birra in stile blanche realizzata con arance del Gargano IGP ed i germogli di borraggine coltivati appositamente per questa birra dal vivaio Veetaste di Santo Spirito. Luppolo d’oro anche alla nuovissima KTSM, la black ipa con sentori tostati presentata a settembre 2019 in occasione della 84^ Fiera del Levante. Luppolo d’oro anche per la Birra San Nicola Originale, la bohemian pilsner con luppolo saaz. E per chiudere il luppolo d’argento per la Birra San Nicola Arabica Selezione Saicaf che migliora il bronzo delledizione 2018. “Sono onorata di questi premi – dichiara Paola Sorrentino, mastro birraia del Birrificio Bari – che ripagano l’intenso lavoro che svolgiamo con lo sguardo sempre rivolto alle eccellenze del nostro territorio che ci onoriamo di rappresentare”.

