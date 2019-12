Ecco come si parcheggia nel quartiere Libertà (e non solo). La segnalazione è di un lettore di Borderline24. “Ecco la situazione in via Rossano, angolo via Picca, in barba a tutte le norme, senza che un vigile urbano, un addetto alla sosta facciano qualcosa. Questo accade da giorni rendendo difficile la vita ai cittadini anziani o con disabilità”. Auto e motorini vengono parcheggiati su scivoli e direttamente sul marciapiede tra le lamentele dei residenti.