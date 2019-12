In vista delle elezioni regionali 2020 i consiglieri M5S presentano la «Call delle Stelle»: «Chiediamo ai nostri talenti di inviarci la loro idea innovativa, li aiuteremo a realizzarla», scrivono in una nota, spiegando che «l’indagine condotta da GPF Inspiring Research rivela come la mancanza di lavoro sia il primo problema percepito dai pugliesi, seguito dalla corruzione.

Anche il report ‘Check Up Mezzogiorno 2019’ evidenzia come il dato più allarmante sia quello sull’occupazione giovanile ferma al 22,7%. Questo vuol dire che lavora meno di un giovane su quattro. Siamo stanchi di vedere i nostri ragazzi costretti a dover lasciare questa meravigliosa terra solo per poter lavorare. Vogliamo invertire questo trend». «Nei prossimi giorni – prosegue la nota M5s – chiunque abbia un progetto innovativo potrà scriverci: metteremo in contatto queste persone con quelle istituzioni e realtà che possono aiutarle a farlo diventare realtà. Inviateci la vostra idea a info puglia5stelle.it. Dobbiamo cambiare questa regione e motivare nuovamente i giovani per convincerli a restare e per dare a chi è stato costretto ad andare via per poter lavorare, la possibilità di tornare».

