Migliorano le condizioni dell’attore comico barese Uccio De Santis coinvolto ieri in un incidente stradale alle porte di Bari. Le rassicurazioni arrivano da lui stesso in un post su Facebook.

“In tanti – scrive – mi avete scritto preoccupati per l’incidente che ho avuto nel pomeriggio di ieri ( ore 16.51 ) . Certo vedendo la macchina mi risulta strano essere qui a scrivere. Ringrazio il Signore che mi vuole ancora in vita .. ringrazio tutti voi che mi volete bene .. chiedo scusa a tutto il pubblico che mi aspettava a Vasto Marina al Panfilo ( erano davvero tanti ) e a tutti gli amici di Trani che avrei dovuto raggiungere dopo la mezzanotte.. ne avrò per un po’ ma sono strafelice di poterlo raccontare … un abbraccio a tutti e spero che sia per tutti un fantastico 2020”.

