Omicidio a Foggia questa sera. Un uomo, Roberto D’Angelo, è stato freddato in viale Candelabro da colpi di arma da fuoco. Pare che due sconosciuti a bordo di uno scooter si siano avvicinati a D’Angelo mentre era in auto. Sparandogli al volto. Sul posto la squadra mobile per le indagini del caso. Si stanno visionando anche eventuali filmati delle telecamere di videosorveglianza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.