Stenta ad entrare nel vivo la “rivoluzione” che dovrebbe cambiare la viabilità all’interno del Policlinico di Bari. Dallo scorso 21 dicembre è attivo il servizio di bus navetta elettrico e gratuito gestito da Amtab. Con una nuova area parcheggio, sempre interna al Policlinico (tra i varchi di viale Ennio e di via Albanese) da 114 posti a pagamento. Mentre era stato annunciato un regolamento per la mobilità interna che darà una stretta all’ingresso delle auto non autorizzate o munite di pass.

Queste sono le premesse sulla carta. Ma nella mattinata di ieri (2 gennaio) tra i vari reparti del Policlinico sono state segnalate circa 30 automobili che sostavano in una zona dedicata esclusivamente alle ambulanze (foto anteprima). Poco più in avanti altre macchine era parcheggiate in prossimità di una curva dove la segnaletica verticale impone solo la sosta e non la fermata.

Efficiente invece il servizio bus che sarà attivo tutti i giorni dell’anno, con partenze ogni dieci minuti dalle 7 alle 20. Per un totale di 78 corse giornaliere, il giro ha un tempo di percorrenza tra i 10 e i 15 minuti per coprire 1,7 km. Tredici le fermate previste, ciascuna delle quali attrezzata con pensilina dotata di seduta e palina informativa: Polipark, Anatomia Patologica e Medicina Legale; Balestrazzi e Ortopedia; Patologia medica; Nuova Dialisi; Padiglione Chini e piazza dei Servizi amministrativi; Radiologia; Chirurgia Neuropsichiatria; CUP e Ginecologia; Asclepios; Pediatria; Oculistica. Il servizio è effettuato dall’Amtab, la linea è indicata con la lettera H.

