Una intera ala del mercato coperto del San Paolo in viale Lazio è andata distrutta. L’incendio di ieri sera, causato – secondo la relazione dei vigili del fuoco – da un corto circuito, ha provocato danni ingenti, a cominciare dall’impianto elettrico dell’intera struttura che dovrà essere ripristinato. Due box sono andati distrutti. Oggi si è tenuto il sopralluogo dell’assessore allo Sviluppo economico, Carla Palone, della polizia locale e dei tecnici comunali.

“L’urgenza è il ripristino dell’impianto elettrico per fare rifunzionare l’intera struttura – spiega a Borderline24 l’assessore Palone – siamo già al lavoro. Con la polizia locale stiamo predisponendo un’area esterna per permettere a chi può, tipo i venditori di frutta e verdura, di aprire comunque e già i primi hanno comunque lavorato questa mattina”. Da martedì il Comune cercherà di ripristinare i luoghi almeno per permettere a chi non ha bisogno di celle frigorifere di vendere. Si procederà poi al ripristino dei box distrutti dalle fiamme. “Si tratta di un mercato molto frequentato dai residenti – spiega ancora Palone – siamo vicini ai commercianti e cercheremo di offrire loro al più presto la possibilità di lavorare in condizioni dignitose. I commercianti si sono mostrati subito disponibili”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.