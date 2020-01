Il primo vandalo della notte di Capodanno è stato “beccato” dal controllo delle registrazioni della videosorveglianza di piazza Cavour. Lo annuncia il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio. Il teppista ha bruciato un alberello delle panchine in pietra.

“Se la legge sulla privacy non li tutelasse, diffonderemmo le immagini per promuovere le loro gesta, con il viso in bella vista – aggiunge il sindaco – E oggi, invece, possiamo solo mostrarvi come il Comune sta riparando ai danni commessi”.

