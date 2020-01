A partire da oggi, venerdì 3 gennaio 2020, sono aperte le candidature per le regionarie per il candidato presidente di Liguria, Puglia e Toscana in vista delle elezioni regionali che si terranno nella prossima primavera. È quanto si legge in un post sul blog del Movimento Cinque Stelle. Tutti gli iscritti – prosegue il testo – con documento certificato residenti in queste tre regioni, se in possesso dei requisiti necessari, possono avanzare la loro candidatura entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 10 gennaio 2020.

Per farlo è necessario accedere alla funzione Open Candidature presente su Rousseau (dopo aver fatto login) e seguire le modalità indicate. Chi non è un iscritto certificato deve provvedere a completare l’iscrizione entro e non oltre le ore 12.00 del 9 gennaio 2020. La lista di coloro che accetteranno la candidatura, che avranno completato tempestivamente la procedura per la formalizzazione della stessa su Open Candidature e che risulteranno effettivamente in regola con i requisiti, verrà resa pubblica e successivamente sottoposta alla votazione online su Rousseau. Ogni iscritto che vuole candidarsi, dovrà obbligatoriamente caricare il suo Curriculum Vitae, il proprio certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti (non più vecchi di 6 mesi dalla proposta di candidatura.

